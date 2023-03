La situación empeora: esposa de Memo Bunke está hospitalizada

Memo Bunke se tomó las redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su actual estado de salud tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar. Sin embargo, reveló que su esposa, Paola Torres, también estaría internada en un centro hospitalario.

Cabe recordar que fue en junio del 2022, cuando el humorista entregó la información sobre que tras ciertos dolores y malestares se estableció que padecía dicha enfermedad.

“Siempre hay que ver el lado positivo, porque por lo menos dejé de fumar en una semana, así que estoy con hartas ganas de fumar, pero tengo más miedo de morirme que de fumar”, expresó en aquella ocasión.

Ya han pasado diez meses desde su diagnostico, y ahora se tendrá que someter a un tratamiento médico: “Al fin me harán mi biopsia que por tanto tiempo habíamos esperado, me hospitalizo mañana para ser intervenido el día martes, no es el mejor de los escenarios, ya que ambos estaremos hospitalizados por separado, pero juntos como siempre. Solo les pido buena energía y mucho amor para nosotros para que pronto salgamos de toda esta aventura, por no decir otra cosa. Gracias a todos, en especial a la familia y amigos que siempre están”, expresó.

Finalmente, reveló que su pareja también está en medio de complicaciones de salud. “Mi amada y bella esposa, aún se encuentra hospitalizada, a la espera de algunos exámenes que definirán algunas cosas para tener más claro el pronóstico y fecha de alta”, declaró Memo Bunke.