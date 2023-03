“El poder se nota y se siente”: Paty Maldonado se lanza contra el general inspector de Carabineros, Enrique Monrás, tras hablar sobre el caso Orsini-Valdivia

Durante la nueva transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado y Catalina Pulido repasaron nuevamente la polémica que involucra a Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz y Maite Orsini.

En primera instancia, la expanelista de Mega se refirió a los dichos de la Ministra de la Mujer con respecto al conflicto y a las acusaciones que realizaron en contra de la diputada, asegurando que no les competen como comité político.

“Perdón, señora. ¿A usted no le preocupa que una diputada pegue una llamada telefónica para que salve a un muchacho que es amigo de ella?”, señaló Maldonado con molestia.

Asimismo, cuestionó las palabras del general inspector de Carabineros de Chile, Enrique Monrás, quien hace pocos días atrás fue consultado por el “telefonazo” que realizó Maite Orsini tras la detención del Mago. Esto a raíz de que afirmara que era común que los uniformados recibieran llamadas y mantengan conversaciones con los parlamentarios por asuntos institucionales.

“General, con todo el respeto que usted se merece, usted no me mete el dedo en la boca, todos sabemos que cuando alguien tiene poder, llama a Carabineros, cuando necesitan, llaman a Carabineros y cuando no, los patean en la calle. No me cabe ninguna duda que Carabineros recibe cientos de llamados en el día, esto es la punta del iceberg”, aseguró.

Asimismo, le aconsejó que “no repita eso porque sabemos todos los chilenos que no es así, que el poder se nota y se siente, sobre todo con esta gente joven que se sienten poderosos, se sienten dioses, omnipotentes que no les pasa nada”, lanzó.