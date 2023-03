“Hay un límite para el cahuín”: Lisandra Silva anunció acciones legales en contra Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar tras revelar información de su hijo

¡Arde troya! Lisandra Silva anunció que tomará acciones legales en contra de Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar tras supuesto canje con un jardín infantil de la capital.

El conflicto comenzó cuando Sandoval reveló que la modelo cubana no habría querido pagar la sala cuna de su hijo mayor porque pensaba que era canje.

“Les gusta el canje, oye Luchito me llegó una información súper buena... la Lisandra llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, el cual estuvo un mes y lo sacó porque el jardín infantil se negó a un canje con ella, entonces pescó al ‘cabro chico’ y ni siquiera fue capaz de pagar el mes”, comentó el comunicador.

No aguantó el cahuín

Estas palabras llegaron a los oídos de la participante de “Aquí se Baila”, quien le paró los carros al panelista de “Que te lo digo”: “Yo le voy a decir a ese señor que empiece a buscar el nombre del jardín y pruebas de las tonteras que está diciendo, porque yo no se que madre en el mundo va a querer que sus seguidores sepan donde está su hijo,¡y en que jardín! no sé en qué cabeza cabe que yo pueda haber querido hacer un canje por eso”, partió diciendo Lisandra.

“Yo a ti te voy a demandar porque con mi hijo no, tu puedes inventar el cahuín que tu quieras pero con mi hijo, no”, aseguró la influencer.

Tras esto, Lisandra escribió un fuerte descargo a través de su cuenta de Instagram, afirmando que “estoy acostumbrada a que se inventen mil historias sobre mi vida, me lo aguanto porque soy figura pública y no me queda otra, y también es desgastante desmentir cada día, cada mentira que escucho y leo. Tengo dos hijos pequeños,mi emprendimiento, mi negocio propio y trabajo en televisión y con grandes marcas. Estoy orgullosa de quien soy y lo que hago”, sostuvo.

“Evidentemente a muchas personas no les gusta y les molesta mi éxito y mi superación. No les queda otra que desde sus casas o detrás de un perfil de Instagram desprestigiarme noche y día. El infamous HATER puede esconderse detrás de cualquier persona envidiosa y/o oportunista que usa mi imagen para ganar visitas, atención o simplemente sentirse mejor y menos miserable tirándome sombras”, complementó.

“Pero... cuando se habla de un menor y se pone en juego su seguridad ahí las cosas cambian. Me vuelvo una leona. Con mi hijo NO”, aseguró furiosa.

“Hay un límite para el cahuín. Cuando se vulnera la seguridad y la integridad de un menor. Ese señor que anda diciendo calumnias donde involucra a mi hijo que reitero son completamente falsas será demandado. Y todas las páginas que avalen semejante disparate sin pruebas”.

Finalmente, Lisandra comentó que le gustaría “que hubieran periodistas que resalten el éxito, el esfuerzo (...) pero son tan resentidos que hablan puras tonteras derrumbarte, para aplastarte, desprestigiarte”, sentenció.

Acá puedes leer el fuerte descargo de la cubana:

Lisandra Silva | Instagram

Lisandra Silva | Instagram

Lisandra Silva | Instagram

Lisandra Silva | Instagram

Lisandra Silva | Instagram

Lisandra Silva | Instagram