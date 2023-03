“El hueo...nos robó”: Cristóbal Romero denuncia a socio en negocio de criptomonedas

El ex chico reality de Dash y Cangri, Cristóbal Romero, dio a conocer el robo que sufrió de parte de un socio, quien se llevó la mitad del dinero que tenían recaudado en las inversiones realizadas a través de la modalidad de las criptomoedas, según dio cuenta la página de Instagram @copuchas_tv1.

“No quiero quedar mal, así como empresa, como compañía social Money. El hueón nos robó y se fue. Deja una pérdida gigante. Nos robó la plata y se fue. Se robó un par de bloques, o sea bastante”, se escucha en un mensaje de audio.

Según sus palabras, solo pudo rescatar la parte que tenía en su cuenta personal, que sería la mitad del dinero. El problema, explicó, es que no puede hacer ninguna denuncia puesto que son inversiones en dinero virtual.

“Todo lo que no cagó fue lo que estaba en mis cuentas. Yo tenía un poco más de la mitad o la mitad prácticamente, por eso se salvó la mitad del capital, porque estaba en mi poder. Pero, no saco nada ni siquiera en hablar con la PDI, porque todo está en cripto. No sé qué hacer”, dijo en tono angustiado.

Ponen en duda explicación de Romero

Sin embargo, desde la propia cuenta que filtró la información ponen en duda su versión, señalando que no es primera vez que Romero culpa a terceras personas de las pérdidas económicas que sufre su empresa.

“Está siendo muy cuestionado por varias personas, el muchacho lleva un tiempo dedicado al mundo de las INVERSIONES & TRADING, es así como nos llegó una información sobre una supuesta estafa que habría realizado a varias personas. Es así como se conformó un grupo de whatsapp de las personas afectadas. Según el autor de la supuesta estafa, fue víctima de una persona que trabajaba con él, en su “Compañía”. El muchacho se escuda en que no puede hacer ninguna denuncia ante la PDI ya que todo el dinero habría estado en criptomonedas”.

“Esto de culpar a otros no sería la primera vez, recordemos que hace un tiempo con su ex colombiana también fue acusado por lo mismo, en la página Social Money limitó los comentarios ya que la gente le escribe puras cosas malas. En enero según Cristóbal hubo una perdida del 43% del capital, según sus propias palabras “alguien hizo mal su trabajo...”.