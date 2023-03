“Qué hu** más terrible”: Teresita Reyes contó la medida que tomó tras los efectos de la pandemia

La actriz Teresita Reyes realizó un live en Instagram para hablar con sus seguidores y darles una actualización de su salud. Ella mencionó que ahora se encuentra en un régimen alimenticio.

“Me puse a dieta, qué huea más terrible estar a dieta, me estoy comiendo una galleta toda flaca con mermelada”, comenzó. “No lo voy a negar, en la pandemia subí, para más estuve sin pega como por un año (...) De repente me miro y digo ‘no’, no es que esté gorda, pero a mi edad hay que cuidarse”, agregó.

Además, Reyes contó que tuvo anemia hace unos meses, por lo que fue a visitar al doctor. “Me daba sueño todo el día, estaba desganada y yo dije ‘chuta, me volvió la depre’, así que el médico me empezó a pedir un montón de exámenes”, reveló.

Ella comentó que le dijo al doctor que le hiciera todos los exámenes posibles para saber si tenía algo mal. Estos revelaron que tenía una “anemia terrible”, así que le tuvieron que inyectar hierro intravenoso.

“A mí me importa”

Acerca de su apariencia física, Teresita afirmó que su imagen es importante para ella. “Ya tengo más de 70 años, ¿a quién mierda le va a importar que esté gorda o flaca? A mí me importa, porque me pongo la polera del personaje y se me ve el rollo (...) y en la tele son cinco kilos más”, señaló.

“No quiero bajar como cuando estaba flaca horrorosa, aunque sí 5 o 6 kilos, pero cuesta horrores, llevo una semana y media y bajé un kilo, porque dejé de comer, estoy comiendo la cuarta parte”, dijo.

Ella lamentó que conocía a mujeres que comían mucho, y no engordaban, pero esto sucedía porque hacían ejercicio constantemente. Teresita contó que ella es más sedentaria, y le gusta acostarse a ver Netflix y jugar con su celular.