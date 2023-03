“¿A quién le importa lo que haga con mi vida?”: Yamila Reyna arremete contras seguidoras que la criticaron por mensaje del 8M

Yamila Reyna se volvió el blanco de las críticas de los cibernautas tras filtrarse imágenes de un encuentro romántico con su expareja Diego Sánchez, después de filtrarse conversaciones subidas de tono con otra muchacha.

Bajo este contexto, es donde la animadora aprovechó la conmemoración del “Día de la Mujer” para defenderse de los malos comentarios de las redes sociales.

“Es mi decisión, es mi felicidad, o es mi elección, es mi problema, no es el tuyo”, “No nos critiquemos, a mí este último tiempo me han criticado. Que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que ‘yo te tenía allá arriba, porque pensé que eras empoderada’… o sea yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy”, fueron algunos de los comentarios que hizo en su cuenta de Instagram.

¿Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con su ex?,

Sin embargo, la situación no se detuvo, ya que Yamila Reyna recibió ataques de algunas usuarias por su decisión: “Ayer recibí críticas de las mismas mujeres y a ellas les pregunto ¿Cuántas de todas las mujeres que me han criticado han terminado una relación?”, cuestionó.

“Cuántas mujeres han decidido dar otra oportunidad? ¿Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con su ex?, ¿Cuántas tienen la vida perfecta?, ¿Cuántas saben como fueron o son las cosas en mi vida?;¿Cuántas conocen el proceso que estoy viviendo”, complementó.

Finalmente, aseguró que “yo jamás he hablado del tema porque mi labor con ustedes es hacer bien mi trabajo y punto. Y por último ¿A quién le importa lo que haga con mi vida? que cada una viva su vida en su propia libertad. Yo jamás les he dicho cómo vivir la suya, tampoco les pido como vivir la mía”, concluyó.