“No inventen cosas”: Gissella Gallardo negó haber funado en redes sociales a las hermanas de Pinilla

Gissella Gallardo usó sus historias de Instagram para aclarar este miércoles a sus seguidores una eventual polémica de redes sociales que se provocó con su excuñadas, debido a un deficiente tratamiento facial que se realizó en el Centro de Belleza de las hermanas de Mauricio Pinilla.

Según la exesposa del retirado futbolista, los últimos días conoció detalles respecto de una supuesta funa que ella le habría hecho a las hermanas del actual comentarista deportivo, una situación que en sus palabras, no tiene relación con la realidad.

La versión de Gissella Gallardo

“Esto lo voy a aclarar sin filtro”, inició la periodista en la red social, quien explicó que el comentado tratamiento estético que se hizo en sus labios en el centro de las hermanas de Pinilla fue todo un éxito.

“El otro día, cuando dijeron que mi boca se veía muy muy grande, no está tan grande. Era porque me la había puesto hace muy poco, el ácido hialurónico, arriba, y porque era un primerísimo, primerísimo primer plano, porque la idea era mostrar lo maravillosa que queda la piel, la limpieza de cutis, en Bellezza Clinic. Eso.”, indicó Gallardo.

Gissella Gallardo. Fuente: Instagram @gissepaz.

“La persona también, no sé en qué página de Internet salió hablando de que yo había funado a las dueñas que son mis cuñadas, mis excuñadas, que yo las había funado, que la otra vez me dejaron mal la boca, que ahora de nuevo me las estaba haciendo con ellas, mentira”, prosiguió la comunicadora, quien aseguró que el tratamiento se lo realizó una especialista en la materia y que sólo el maquillaje de sus labios corrió por cuenta del centro estético de sus excuñadas.

“La doctora Eve es la que me hace el relleno de labios, que no es tan grande igual, y en persona no parezco pato ni nada de eso, tranquilos. Y Bellezza Clinic son las que me hacen el color, que miren, es como que yo me echo un brillo y no estuviera maquillado. Entonces, eso quería aclarar. Que no inventen cosas que no son”, finalizó.