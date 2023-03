“No lo discutieron conmigo”: Diputado de Amarillos señaló que se abstuvo debido a que no mencionaban a La Araucanía

Un tenso momento se vivió en el matinal “Contigo en la mañana” tras una discusión entre la periodista Monserrat Álvarez y el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet. Ellos estaban debatiendo el rechazo a la reforma tributaria, y la abstención del parlamentario en esta votación.

La animadora le preguntó si es un problema para Chile que no se pueda discutir la reforma por doce meses, por lo que el diputado le dijo que habían otros caminos.

“Yo quiero decir que soy diputado de La Araucanía (...) Es la región más pobre de todo Chile, en esta reforma tributaria no vi ni una coma, ni una “a” que dijera Araucanía; es una región que sufre una violencia desde hace muchos años; los incendios que vimos ahora no se habían visto nunca en la historia y fue por inoperancia del Gobierno”, partió su argumentación.

“Todo lo que usted está diciendo, no se va a poder discutir. Usted me dijo antes que ‘no conversaron conmigo’, eso es personalismo”, sentenció Monserrat Álvarez. El diputado dijo que eso no era verdad, ya que él era un representante de la región de La Araucanía.

“Yo esperaba que conversáramos temas de fondo”

“¿Usted esperaba que el Gobierno conversara uno a uno con los parlamentarios? No lo estoy preguntando como algo malo”, le consultó la animadora. “Yo esperaba que conversáramos temas de fondo, La Araucanía es un tema de fondo hace muchos años, en tema social no tiene un programa que revierta la pobreza de la región”, respondió.

“¿Cuál es el tema más profundo del país? ¿Cuántos recursos iban a ir en materia de seguridad? ¿Vamos a subirle los sueldos a los suboficiales de Carabineros? como yo le he planteado al Gobierno para que en definitiva rompamos la brecha del 40% de déficit que tenemos en Carabineros”, continuó el diputado.

Álvarez le dijo cómo se iba a poder financiar eso, ahora que se rechazó la reforma tributaria, y Jouannet dijo que tuvo que haber estado en la reforma.

“Estamos hablando de una reforma tributaria que va a financiar leyes sociales que me imagino que usted está de acuerdo porque es un hombre de centro izquierda, ¿Usted, no está de acuerdo con una reforma tributaria que esté para financiar las pensiones?”, señaló la periodista.

“Eso es personalismo diputado”

“No votó, se abstuvo y finalmente, esa abstención también implica que no estuvieron los votos y no se va a poder ni conversar”, señaló Monserrat. “Hay muchos otros votos que no estuvieron, yo explico mi comportamiento, a partir de mis representados”, respondió.

A: “Nosotros estamos cansados que venga el Presidente, y diga que va a haber una Comisión de Paz, no hay nada nuevo para La Araucanía”

M: “Pero es no es reforma tributaria”

A: “¿Cómo que no?”

M: “Bueno, entonces ¿por qué no lo discuten?”

A: “Porque no lo discutieron conmigo”

M: “Eso es personalismo diputado”

A: “Yo representa a la región, no me represento a mí”

M: “Usted es un diputado de la República”

A: “¿Entonces yo tengo que aprobar todo y no poner a mi región por delante?”

M: “Estamos hablando de la idea de legislar, usted pudo haber votado todo en contra en la reforma, si quiere. Pero, ¿por qué le niega a la ciudadanía?

El diálogo continuó en este tono, y la materia en la que estaban ambos de acuerdo, en conjunto a Julio César Rodríguez, es la falta de experticia política de este Gobierno, al no conversar con los partidos políticos para unirse en pos de la reforma tributaria.