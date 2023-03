Daniela Aránguiz saca las garras por Rigeo: lo acusaron de querer facturar por hablar sobre la polémica con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz sacó las garras para salir en defensa de su hermano Rigeo, el cantante fue acusado de querer facturar tras hablar con los medios sobre la polémica con Jorge Valdivia.

Cabe recordar que el artista concedió una entrevista a Las Últimas Noticias, en donde intentó aclarar sus dichos en un programa de farándula e intentar desmarcarse del tema.

“Con la mano en el corazón, creo que nunca hay que atacar a la madre de tus hijos”, fue la supuesta indirecta al Mago.

A lo que aclaró: “No di un consejo ni critiqué a nadie (...) No me gustaría que me involucren, son problemas de ellos dos. Yo solo dije que ojalá sanen su corazón y que con el tiempo esto se calme”, sostuvo.

La defensora Aránguiz

En la publicación de LUN sobre la polémica, una cibernauta decidió acusar a Rigeo de querer generar dinero hablando de la vida de su hermana.

“¿Otro más que quiere facturar? Factura, factura, factura, factura, factura, factura”, expresó la mujer a través de Instagram.

Daniela no aguantó que hablaran de su familiar, y aseguró que su hermano no recibió ningún peso por las entrevistas.

“No te pagan por entrevistas en los matinales, programas de canales chicos y mucho menos en diarios. Besitos”, aseguró.