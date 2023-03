El delincuente asegura que le robaron lo que sustrajo: Thais Jordão y su hijo 2 años fueron asaltados de camino a la Gala del Festival

Al parecer no todo fue glamour en la Gala del Festival de Viña del Mar, puesto que la modelo y pareja de Iván Núñez, Thais Jordão, relevó que fue víctima de un asalto junto a su hijo de 2 años de camino al evento.

Según la conversación que tuvo la brasileña con LUN, el hecho ocurrió el pasado 17 de febrero justo antes de desfilar por la alfombra roja.

Thais indicó que la aplicación que utilizó para llegar al lugar la envió a un sitio desconocido en Valparaíso.

“Me metí en unas calles y mi auto se quedó detenido, como atrapado entre unas piedras. En ese momento salió un hombre que dijo que iba a ayudarme”, contó de entrada. Posteriormente, el sujeto “entró al auto supuestamente para moverlo, pero tomó mi cartera desde el asiento del copiloto y sacó los relojes, los anillos y el dinero”.

“Yo me di cuenta, pero estaba con mi hijo en brazos y preferí no confrontarlo. No sabía si estaba armado”, continuó el relato.

La modelo intentó pedir ayuda a las personas que vivían en el sector, quienes le prestaron una mano y pudo mudar al pequeño y además llamar al seguro para que fueran a buscar su auto con una grúa.

Ladrón que roba a ladrón...

El delincuente sustrajo la suma de $80 mil en efectivo, tres anillos de oro, piedras preciosas, un reloj Rolex y otro Technos. Este último objetivo tiene un valor especial y sentimental para Thais, puesto que es una herencia de su exsuegra.

“(Ella fue) una mujer admirable. Partió siendo muy humilde y, antes de morir, era dueña de una notaría en São Paulo (…) Quiero recuperar especialmente ese reloj. Por ella (mi exsuegra) siento un gran cariño”, expresó sobre su familiar.

Tras poner la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), el ladrón fue capturado. Sin embargo, pese a admitir el delito, ya no tenía las pertenencias robadas y terminó en libertad.

Esto llevó a que Jordão contratara una abogada para interponer una querella, la cual fue admitida por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Aunque, la declaración del detenido llamó la atención puesto que en primera instancia “la persona declaró que tenía los relojes y anillos. Y luego cambió la versión: dijo que se los habían robado. Por lo que me contaron, tiene antecedentes policiales”, comentó su representante legal, Giovanna Guzmán.