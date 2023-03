“La peor decisión que has tomado”: Usuarios lamentan la salida de Raquel Argandoña del café concert de Paty Maldonado

Un remezón vivió el elenco del café concert de Patricia Maldonado, “¿Quién apagó la tele?”, después de confirmarse la salida de Raquel Argandoña y la integración de Daniela Aránguiz y Catalina Pulido, esta última siendo el reemplazo de la animadora de “Tal Cual”.

Tras la confirmación de este cambio, los viudos de Raquel no tardaron en expresar su decepción por su salida en la publicación del anuncio en la cuenta de Instagram de Paty Maldonado. “No. Me cargan esas dos. Prefiero a Raquel”, comentó una seguidora.

“No será lo mismo sin la Raquel”; “No estará la señora Raquel Argandoña, qué fome”; “Sin Raquel no existen ‘Las Indomables’. La peor decisión que has tomado”; “Ni cagando voy a verlos, con esas dos mujeres que pusiste en el elenco, qué feooooo!!!!! Dejaste fuera a la Raquel, yo iba por ella”, escribieron algunos usuarios.

“Todo irá bien”

Sin embargo, no todos los comentarios eran negativos, otras seguidoras ofrecieron su apoyo ante este nuevo cambio. “Yo me pregunto dónde está la solidaridad con el género o cómo dicen ahora sororidad que mal estamos, que les ha hecho Daniela para que la traten tan mal”, cuestionó una mujer.

“Como se ven que no sé informan!! Pasó un mal momento de salud y se fue de vacaciones y reflexionar si trabajar tanto o disfrutar la vida!! No olviden que el tiempo pasa y no regresa”, agregó otra persona.

Finalmente, la diputada Maria Luisa Cordero, amiga personal de Maldonado y Argandoña, les mandó sus buenas vibras. “Todo irá bien. Tú y el equipo son geniales, un cálido y sincero abrazo”, escribió.