“Tengo todas las basuras en ambos ojos”: Kel Calderón asistió a la marcha del 8M junto a Nancy Huenupe

Kel Calderón estuvo presenten en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer en las calles de Santiago. Eso sí, estuvo acompañada de una persona muy especial: su madrina Nancy Huenupe.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió algunas consignas del movimiento feminista: “Todas con caras de emoción, todas exigiendo lo que nos corresponde, todas sientiendo la fuerza de estar unidas, la energía de estar juntas, pero siempre recordando a las que ya no están”.

“Mujeres que mueren día a día en manos de sus agresores y que como sociedad fallamos en proteger”, expresó.

Asimismo, aseguró que el motivo de la manifestación es por “la creación de políticas públicas efectivas que logren brindarles una red de apoyo 360 para que las víctimas de maltrato puedan romper el círculo de la violencia y no terminen muertas en manos de los que decían que las amaban”.

“Políticas públicas que les den una opción real para trabajar y poder mantenerse solas sin depender económicamente de su agresor, que contemplen a sus hijos y su rol de madres (que muchas veces son la razón principal del porque no pueden dejar a sus agresores por miedo a no tener como mantenerlos o con quien dejarlos para poder trabajar”, explicó.

“Políticas públicas que se preocupen de su salud mental, pues el delito de violencia intrafamiliar es el único que conlleva la horrible mezcla de que la víctima tiene un vínculo emocional con su agresor (La guinda de la torta es que más encima lo quieres)”, argumenta.

“Hasta que no tomemos en cuenta ese vínculo que es real no podremos rescatarlas a tiempo, la mujer no se queda porque es tonta o porque “quiere” se queda por la dependencia generada durante años, se queda porque no ve otra salida, se queda porque siente que no puede dejarlo)... Y la lista suma y sigue. Nos quedan infinitas batallas por delante, pero cada día seremos más”, afirmó la estudiante de derecho.

Finalmente, mencionó a su amiga Nancy, contando que era la “primera marcha de mi @nancyhuenupe y tengo todas las basuras en ambos ojos”, escribió con emoción.