Angie Jibaja desata llamados de conciencia de sus fans: “Déjate ayudar, la vida es corta”

Su público apoyó su “cambio”. Pasar de mostrar casi todo a faldas largas, predicar la palabra de Dios junto a los Testigos de Jehová parecía ser “el nuevo camino” de Angie Jibaja. Ahora lo que la gente le pide es que se “deje ayudar” ante los evidentes problemas que enfrenta “La Chica de los Tatuajes”.

Magaly Medina mostró un video en el que se ve a Angie Jibaja involucrada en un triste proceso de intervención policial en una residencia. “Ella dice que el dueño de la casa, un hombre de 58 años que fue intervenido por la policía, intentó violarla. Además, los exámenes demostraron que la han golpeado”, dijo Magaly.

Te puede interesar: Angie Jibaja “en su peor momento”: la habrían encontrado deambulando en la calle

El escándalo sacudió a los vecinos de la calle Francia, en Miraflores. Al parecer, la “Chica de los Tatuajes” pidió ayuda a gritos, desde el departamento del tercer piso que comparte con otras personas. Presuntamente el propietario del departamento, Víctor Zamora, fue quien intentó violar a la Jibaja.

“Déjate ayudar, la vida es corta”

Hace poco tiempo, desde la cuenta oficial Instagram de Angie Jibaja se informó que ya la habría recuperado y que recomenzaba su carrera. Sin embargo, poco después Magaly Medina la ampayó en un sitio en Chorrillos, fumando. Se dijo entonces que estaba “consumiendo sustancias estupefacientes”.

Cynthia Ríos le comentó: “Bella, ojalá te dejaras ayudar. Estoy segura de que no te gustaría que tus hijos te vieran así, ni ahora ni más adelante. Si no puedes por ti, hazlo por tus hijos, por tus seres queridos. Reconoce tus errores y empieza a tomar conciencia de ello. La vida es corta y no la desperdicies malviviendo así”.

También le recomendó Nass Amasifuén: “Ojalá alguien pueda ayudarte angie, todavia estas a tiempo de cambiar tu vida, hazlo por tus pequeños, ellos te aman y extrañan”. Angie se negó a declarar a los reporteros de Magaly Medina.