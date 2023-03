“Este contenido afecta a muchas”: Llueven críticas a Nicole Block tras tutorial para “ocultar la barriga”

La actriz Nicole Block despertó la molestia de las personas en redes sociales después de subir un video en donde demostró diversas poses que las mujeres podrían hacer para ocultar su barriga mientras utilizaban traje de baño.

Ella mostró cinco poses que podrían imitar para ser fotografiadas, una que incluía colocar un sombrero sobre el abdomen para ocultarlo. “Preciosa siéntete bella siempre!! Si eres de las que les da lo mismo cuanto mejor! Pero aquí unos tips en caso que la quieras ocultar!!”, escribió en la descripción.

“Qué triste este tipo de contenido”

Este contenido no le pareció a las personas, quienes no dudaron en criticarlo en los comentarios del video. “¡No! Nada que ocultar, si a alguien no le gusta tu barriga, es su problema, nosotras amémonos y ¡que sólo nos preocupe tener buena salud!”, señaló una usuaria.

“Y si no la tapamos?”; “porque tendría que ocultarla?? Por contenido así, muchas se privan de usar bikini y estar cómodas en las playas nopis”; “Nico, que triste este tipo de contenido, tú hablas mucho del amor propio y prevención de los TCA (trastornos de conducta alimentaria). Este mismo tipo de contenido afecta a muchas personas lamentablemente”, comentaron seguidoras.