“No caigas en funas baratas”: Esposa de Gary Medel respondió a las acusaciones de expareja del jugador

La actual esposa del futbolista Gary Medel, Cristina Morales, decidió publicar un comunicado a través de sus historias de Instagram para esclarecer las acusaciones de la madre de los gemelos del deportista. Alejandra Henríquez señaló que Medel los echó de su casa y que Morales ya no quería a sus hijos.

“Las declaraciones hacía mi de la señorita Alejandra están muy lejos de la realidad. Podría poner en una red social, un millón de momentos, fotos, videos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva”, comenzó.

Morales señaló que su conciencia está tranquila porque desde que conoce a los gemelos, los ha tratado con cariño y respeto, tal como ha evidenciado en sus redes. “Qué fácil es coger ahora y decir que no los quiero... qué fácil es llenar de mierda a otro públicamente y quedar impune, ¿verdad?”, agregó.

“Es realmente vergonzoso”

“Pido comprensión a todos, hay menores implicados que leen todo esto y es realmente vergonzoso. Siempre hay dos versiones en una historia, pero yo no pienso entrar al trapo aunque me hayan nombrado. Recuerden, criemos niños felices para el día de mañana no reparar adultos rotos”, continuó Morales.

Ella aseguró que no se dirigirá en malos términos hacia Alejandra, debido a que señaló que pondrá la salud mental de los gemelos por sobre este conflicto, a pesar de estar dolida por las palabras de Henríquez.

Finalmente, se dirigió a Alejandra diciéndole que “no caigas en funas baratas, piensa dos veces antes de escribir, ya que esto hace daño a los tuyos. Por ahí no es el camino y tú lo sabes”.