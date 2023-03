“Nosotras somos derechas y damos la cara”: Raquel Argandoña y Paty Maldonado le mandaron fuerte recado a Diana Bolocco

Raquel Argandoña se ausentó cuatro días de sus labores como animadora de “Tal Cual”, cuando llegó a ordenar el gallinero, se topó con un particular titular por el cual pidió explicaciones a su compañero de labores, José Miguel Viñuela.

“‘Tú me cambiaste por esas señoras’: el divertido encuentro entre Diana Bolocco y José Miguel Viñuela”, leía la noticia sacada de una historia de Instagram de la animadora, en la cual ella dijo que lo extrañaba y él le pregunta cuándo van a volver a trabajar juntos. Esto ocurrió mientras ellos grababan un capítulo de “Podemos Hablar”.

“¿Por qué están mostrando esto?”, preguntó el animador en primera instancia. Posteriormente, mostraron el video en donde Diana señaló que la cambió por esas señoras (Patricia Maldonado y Raquel) y José le respondió que ella lo cambió por Julián Elfeinbein, pero que igualmente podrían hacer algo juntos. El registro finalizó diciendo que estaba feliz en el canal.

“Esto fue una encerrona de parte de ustedes (del programa ‘Tal Cual’), voy a aclarar, (hicieron) lo mismo que hacen los programas de farándula, ¿Por qué no pusieron la otra historia?, en donde yo digo que estoy feliz trabajando con la Paty y la Raquel, que estoy contento”, señaló el animador.

“Yo te voy a decir una cosa...”

Raquel escuchó todas sus explicaciones, y llegó su turno para hablar, pero no estaba contenta con las declaraciones de Diana, ni las de José. “Yo te voy a decir una cosa, estas dos señoras somos leales, porque si nosotras hubiésemos estado en el momento que te pasó ese incidente en el Mega (el del corte de pelo al camarógrafo), no te hubiésemos dejado solo”, señaló tajante la “Quintrala”.

Ellas se pararon después de estas declaraciones para imponerse, y Paty Maldonado apuntó a la cámara para exclamar: “¡Y no te lo mandamos a decir con nadie Diana!”. “Nosotras somos derechas y damos la cara”, sentenció Argandoña.

Patricia le recordó que él se quedó solito dando explicaciones y Raquel añadió que nadie lo quiso acompañar. “Estamos diciendo que ‘estas dos señoras’ no te hubieran dejado solo”, insistió su compañera de animación. “Ni ustedes, ni Lucho (Jara), según él que me dijo que también me hubiese estado acompañando. Ni Karol Dance, ni Joaquín (Méndez)””, terminó Viñuela.