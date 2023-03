“Pero necesitamos tiempo”: Tiane Endler reveló detalles de su historia de amor y sus intenciones de ser madre

Tiane Endler tuvo una íntima conversación con María Luisa Godoy en el “Buenos Días a Todos”, en donde reveló algunos detalles de su relación con su esposa, Sofía Orozco, y aseguró que tiene grandes deseos de convertirse en madre.

La arquera del Olympique de Lyon decidió abrir las puertas de su hogar en Francia para recibir al matinal de TVN y contar algunas de las infidencias de su vida en pareja.

“Las dos cocinamos, le pegamos a la cocina. A mí me encanta cocinar más comida y la Sofi prepara el desayuno. Yo he hecho algunos cursos, porque me gusta la cocina”, reveló de entrada y que ambas eran “un poco herméticas”

Con respecto al inicio de su romance, la jugadora contó que: “Nos conocimos jugando fútbol en un club, pero siempre tuvimos amistad de carrete, de buena onda, de no vernos tanto, pero en un momento dado, empezamos a hablar más, a conectar y se dio una cosa que no esperábamos”.

Asimismo, aseguró que el tiempo con su esposa “ha sido maravilloso, estoy feliz” y que tiene intenciones de casarse en tierras chilenas.

“Queremos hacerlo, pero lamentablemente en el fútbol, nunca sé si tengo libre. Pero en algún momento queremos hacerlo”, enfatizó.

La maternidad

María Luisa Godoy quiso indagar en otro tema, sus deseos de convertirse en madre. A lo que Endler respondió con sinceridad: “Nos gustaría tener hijos, pero necesitamos tiempo” aunque “todo depende de cuando tenga tiempo libre más adelante”, sostuvo.

Sobre cómo lo harían y cuál sería el procedimiento, la arquera aseguró que su esposa, Sofía, lo tendría. “Queremos hacerlo con un método, en donde se ocupan mis óvulos y ella es el vientre que lleva el embarazo. Eso requiere de más tiempo, de un tratamiento hormonal, sin actividad física”, sentenció.