“Antes me dabas 250 lucas para cada uno...”: Madre de los gemelos de Gary Medel filtra audio de las peleas que tuvo con el jugador

Continúa la polémica entre Gary Medel y su expareja y madre de sus dos hijos mayores, Alejandra Henríquez, quien ahora filtró los audios de una de las discusiones que mantuvo con el futbolista, a quien acusó de echar de la casa a sus retoños.

En el registro, la mujer reclamó: “Yo te crie a tus hijos sola, cuando venías para acá (Chile) venías a carretear, no los has criado, pudiste haber tenido a tus hijos desde los 10 años, el papito del año. Ahora que tienen 17 años te los llevas y te haces el papito del año, y ahora los andas echando”, comentó.

A lo que el jugador le respondió: “¿No estás tan bien en Chicureo? Ya, entonces, ahora van a agarrar sus cosas y se van a ir para allá, es simple y me van a dejar las dos casas a mí. No te has hecho cargo monetariamente nunca de los gemelos. Les pago yo el colegio”.

“600 lucas, cada uno, ¿tú crees que eso alcanza?”, le consultó de forma irónica Henríquez. Mientras Gary le sacó en cara que él pagaba la educación de los menores, que costaba alrededor de 7 millones de pesos y que era “un colegio bueno, porque antes los llevabas a uno de mierda”.

Segundo round

En el segundo audio, se escucha como Gary Medel le dice a su expareja: “Acuérdate, pescas tus cosas y te vas. (Y si no quieres) Vamos a llamar a la policía, porque están las cosas a mi nombre”.

“Dejaste acá a los chiquillos llorando. Les quitaste tu casa hueón maricón. Antes me dabas 500 lucas, 250 lucas para cada uno…”, concluye la madre de sus hijos.

Finalmente, termina la publicación escribiendo las siguientes palabras: “Siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando en cara los viajes, las ropa cara. Como si viajar a Italia fuera divertido para ellos, y los tratan como empleados”.