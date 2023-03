Anto Larraín sacó chispas en redes por comentario contra película “La Ballena”

La influencer Antonia Larraín, conocida por su lucha contra la discriminación hacia las personas con sobrepeso, generó debate en redes sociales tras dar su opinión respecto a la película “The Whale” (La Ballena), cuyo personaje protagonista es un profesor con obesidad mórbida.

Fue durante una pregunta que le realizaron en Instagram sobre el film nominado a los Premios Oscar, que confesó que no la ha visto, pero con los comentarios de otras activistas le bastó para formarse una opinión, criticando que no se usara a una persona gorda para el personaje interpretado por Brendan Fraser, quien se llevó la estatuilla dorada a Mejor Actor.

“Qué opinas de la película The Whale y cómo representa el sobrepeso el protagonista”, le escribieron en su red social.

“Sobre las personas gordas...no castearon (probaron) a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer y no sé qué más hay que decir. Los fatsut, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos...mmm, no”, criticó la escritora del libro “Cuerpo sin vergüenza”.

Previamente, indicó que “la verdad no la he visto, me basta con los reviuw que han hecho otras activistas gordas al respecto. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, se alcanza a escuchar en el extracto compartido en Twitter.

Anto Larraín por críticas a The Whale

A raíz de esto, el nombre de Anto Larraín se convirtió en trendic topic generando diversos comentarios en la red social, principalmente ironizando respecto a su crítica que no se trabajara con un actor con sobrepeso.

“Cuando la Anto Larrain sepa que el soldado Ryan en realidad nunca fue soldado se va a ir de raja”, “Te encargo la indignación de la anto larraín cuando se entere que el Patrick Swayze todavía no era fantasma cuando interpretó a Sam Wheat”.