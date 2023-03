“El amor hace milagros”: Jorge Valdivia lució atuendo de izquierda que revolucionó las redes

El exfutbolista Jorge Valdivia reapareció en el programa Los Tenores de Radio ADN, tras unos días libre, luego de la mediática polémica con su exmujer Daniela Aránguiz, pero lo hizo llamando la atención en redes sociales debido al particular gorro que usó sobre la cabeza, con un claro mensaje político.

Si bien, tiempo atrás se le vio muy sonriente posando junto al expresidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en esta ocasión lució un jockey de “Acción Antifascista”, cuya línea política es de izquierda, lo cual fue interpretado por los cibernautas como un “milagro del amor”, producto de su relación con la diputada Maite Orsini.

“Usa el gorro antifacista cuando tiene panorama en la noche con la diputada. usa el gorro anticomunista cuando quiere recaer con la ex mujer. es todo un mago”,“El amor hace milagros”, “Hace unas semana estaba con Bolsonaro, y ahora con el tema Maite sale con esto?”, “Evidencia empírica de que ostentar símbolos como ese no representa el actuar ni pensar de una persona”, ““Estos son mis principios. Si no les gustan tengo otros”, fueron algunos de los comentarios.

El romance Valdivia Orsini

Fue a finales de febrero cuando Daniela Aránguiz, confirmó en un live de Instagram que su exmarido Jorge Valdivia está en pareja con Maite Orsini y que en las vacaciones familares que tuvieron en Estados Unidos, estuvo a punto de regresar con él...pero el Mago ya pololeaba con la diputada.

“Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos apunto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, contó.

“Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puede entender cómo está iniciando una relación y ya e la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”, sentenció.