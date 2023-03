Mirna Schindler llegó al país y aborda polémica por sus comparaciones de precios de supermercados chilenos con europeos

El lunes pasado la periodista Mirna Schindler amaneció como una de las principales tendencias en Twitter. ¿El motivo? las críticas y la defensa a sus publicaciones en Instagram, sobre su viaje por Europa y las comparaciones que hace con Chile, sobre todo, los precios en los supermercados.

[ Chilenos ahora van a comprar mercadería a supermercados en Argentina: “Los fideos y el arroz están a $500″ ]

“Lo que denuncia Mirna Schindler va más allá del precio de supermercados. Denuncia un sistema donde en Chile los ricos se han ricos con la usura, con la avaricia. Con oligopolios que manejan todo. Manejan los precios, los medios, las Isapres, las afp, los bancos. Después se quejan”, precisa un usuario; mientras que otro sostiene que “alguien diga a la Mirna Schindler que si quiere comparar valores de paises desarrollados con Chile, que vaya primero a ver quienes están a la cabeza de Gobierno y Congreso y compara el valor profesional de esa clase política con la nuestra. Porque allí está la raíz de todo”, fueron algunos de los comentarios por las publicaciones de la periodista.

LEE MÁS: “¡Que alguien le avise a Mirna Schindler que...”: redes la critican por comparaciones de Europa con Chile

Ahora Mirna regresó a Chile y hace una reflexión del impacto que causaron sus comparaciones de precios, donde Chile se destaca por lo caro de sus productos. Esto incluso ha llevado que chilenos que viven en el sur, viajen a Argentina a hacer las compras del mes.

“Llego a los supermercados, yo no fui a hacer un Informe Especial, lo que quise hacer es mostrarles una canasta de productos parecidos a lo que compro en Chile y me salía más barata la cuenta en países ricos como Inglaterra, el Reino Unido en general, Irlanda del norte, Alemania, me alegra lo que pasó y que se haya abierto el tema”, precisó.

Sin embargo, sí aseguró que al regresar se encontró con “productos más caros de que cuando me fui en enero”, subrayando además que “ya nadie discute por qeé son más caros”.