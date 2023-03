“¿Qué ejemplos les das?”: Christell Rodríguez se defiende de odioso mensaje sobre su cuerpo

Christell Rodríguez se encuentra en un muy buen momento con su participación en el programa “Aquí se Baila”, de Canal 13, pero ha debido enfrentarse a los odiosos mensajes que le envían a sus redes sociales sobre su físico. Este martes la joven compartió un cruel comentario que recibió a través de una historia de su cuenta de Instagram.

Un usuario de la mencionada red social la criticó presentarse al espacio televisivo debido a su cuerpo. “¿En serio no te da vergüenza estar así? ¿E incluso ir a prestarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti? Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV, pero por último preocúpate de tu cuerpo mujer, es vergonzoso”, escribió el anónimo cibernauta.

“Piensa que eres una influencer para muchas, tanto para mujeres de tu edad o más chicas, ¿qué ejemplos les das? Cuando madures y caches que ser gordo es sinónimo de enfermedad tendrás más conciencia y dejarás de pasar por la vida haciendo el loco, ya que lo único que haces es dar la cacha”, añadió el odioso usuario.

Potente defensa de Christell

Christell no asumió con pasividad el cruel comentario y lo expuso en una de sus historias y acompañó la publicación de un fundamentado descargo.

“¿A mi me debería dar vergüenza verme así pero a ti no te da vergüenza esconderte en una cuenta falsa y darte el tiempo de escribir tremendo mensaje lleno de resentimiento y odio?”, puso en el tapete la cantante.

“Y no me vengan que tengo que aguantarme este tipo de mensajes porque no, corazón, bajo ninguna circunstancia me merezco este tipo de trato”, sentenció la joven.

