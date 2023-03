“Te metes con Pedrito Pascal y te metes con todo Chile”: Dibujante de Marvel y DC Comics se lanzó contra del actor y salió perdiendo

Pedro Pascal es el chileno más conocido del mundo en la actualidad tras sus roles protagónicos en las series “The Mandalorian” y “The Last of Us”. Sin embargo, no todos están flechados del carisma y la humildad del actor.

Este es el caso del dibujante de cómics Ethan Van Sciver, exartista en DC Comics y Marvel, quien lo encaró luego de que, supuestamente, el intérprete no defendiera a la actriz Gina Carano tras su despido de la serie de Disney+.

“Oh, es este imbécil. Gracias por apoyar a Gina, cobarde fofo”, escribió a través de su cuenta de Twitter, adjuntando una fotografía de Pascal en los Oscar junto a Elizabeth Olsen.

Como era de esperar, los usuarios chilenos de la red social no dudaron ni por un segundo en arremeter en contra del artista, asegurando que nadie podía hablar mal de Pedro sin consecuencias. Asimismo, le empezaron a escribir recetas de comida típica nacional, tal cual como lo hacen con Adam Levine en su Instagram.

“Sólo un chileno puede hablar mal de otro chileno, con Pedro Pascal no”,“Te metes con Pedrito Pascal y te metes con todo CHILEEEEE”, “Chile tiene nuevo enemigo”, “Callao, lacra”, “El loco no anda nah solo”,” Calla gringo, don’t mess w/chileans, sino mira al Levine”, fueron algunos de los comentarios.

Oh, it’s this asshole. Thanks for standing behind Gina, you flabby coward. pic.twitter.com/F3zujOJdmY — ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023

Unas extrañas disculpas

Tras ver toda la repecursión que tuvo, el dibujante salió a pedir disculpas por sus dichos: “Parece que enojé a Chile anoche. Qué risa. Mi error”. Aunque estas palabras no fueron suficientes, puesto que los fanaticos no lo dejaron pasar tan fácil.

“Los chilenos no van a parar. Sino pregúntale a Maroon 5 y Adam Levine”, escribió un usuario de la plataforma.

A lo que Ethan Van Sciver contraatacó: “Supongo que estas locas turbas chilenas de Twitter atacaron a Adam Levine de Maroon 5 por no hacer un buen programa hace 3 años, y ahora me ‘atacan’ a mí por decir que Pedro Pascal es un gordo cobarde que debería haber sido lo suficientemente valiente como para apoyar a Gina. La libertad de expresión de Carano... sobre todo porque su trabajo estaba obviamente asegurado para él. Todo el mundo sabe que eso es verdad. ¡Lo siento, no lo siento! Consíganse un mejor héroe, muchachos”.

Con esto, el dibujante claramente se ganó un nuevo enemigo: todo el público que ama a Pedro Pascal y su sencillez.