José Antonio Neme y su crítica descarnada: “A los políticos les conviene que el país esté en este estado”

El tema de la seguridad se ha tomado la agenda en todos los matinales. Tal como ocurrió esta mañana en “Mucho Gusto”, donde José Antonio Neme se lanzó con todo en contra de la clase política.

Y es que analizando los hechos que provocaron la muerte de un carabinero en Concepción, el animador del programa sacó toda su opinión: “Les voy a decir una cosa, y con mucha responsabilidad. A mí me cuesta entender que no haya una cirugía mayor en temas de seguridad y orden público en el país, de un tiempo a esta parte”.

“Me hace pensar, y creo que mucha gente en su casa también, de que esta es una herramienta política. A los políticos les conviene que el país esté en este estado, les sirve para su discusión”, agregó.

“Unos son buenos, otros son malos. El Gobierno anterior lo hizo pésimo, y el de ahora lo está intentando. No me cabe en la cabeza, y creo que a ninguna persona, que no estamos luchando contra aliens, sino que una amenaza por la que ha pasado todo el mundo, la delincuencia”, terminó.