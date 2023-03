Modelo brasileña abandona OnlyFans por extraña petición de un suscriptor

Debido a que OnlyFans se encuentra en el mejor momento de su historia, se pueden encontrar una gran cantidad de historias en la plataforma.

Desde las chicas que se volvieron millonarias cuando emprendieron en la aplicación de origen británico, pasando por algunas que encontraron un mejor empleo en el sitio, hasta las que han tenido malas experiencias.

Y es que, aunque millones se vuelven creadores de contenido de OnlyFans con la finalidad de engrosar su cuenta bancaria, no todo es miel sobre hojuelas en la aplicación de contenido para adultos.

De hecho, en las redes sociales se pueden encontrar las anécdotas de las influencers que han tenido que enfrentar el acoso, discriminación, prejuicios y señalamientos por parte de algunas personas de su entorno que se enteran de su presencia en el portal.

Modelo brasileña deja OnlyFans por extrañas peticiones

Uno de los casos más recientes es el de la modelo Juju Ferrari, quien contó en sus stories de Instagram el extraordinario motivo por el que tomó la decisión de dejar OnlyFans.

De acuerdo a la creadora de contenido, un suscriptor le hizo una solicitud poco usual, que cruzó los límites.

Y es que la brasileña, de 36 años, es madre de cuatro hijos, y después del nacimiento del más pequeño, comenzó a recibir mensajes que invadieron de más su privacidad.

Le pidieron que vendiera su leche materna

“Empecé disfrutando al participar en la plataforma y también me generaba una rentabilidad interesante, pero, con el tiempo, las peticiones que recibía allí comenzaron a sobrepasar los límites. Tan pronto como quedé embarazada, la última vez recibí mensajes muy extraños.

“Nunca hablé públicamente sobre esto, pero cuando me pidieron que vendiera mi leche materna a través de la plataforma, pensé que era la gota que colmaba el vaso. Me di cuenta de que ya no había razones para estar allí, con mensajes tan invasivos. Fue por eso que preferí desvincularme de esa red social y mantenerme solo aquí”, reveló.