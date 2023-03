“No corresponde que se le pidan explicaciones”: Karina Álvarez defendió a la mujer agredida por Jordhy Thompson

En la edición matinal del noticiario de Chilevisión, los periodistas Karina Álvarez y Roberto Cox hablaron sobre el caso del futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson, quien fue captado agrediendo a una mujer que sería su expareja en el interior de una discoteca. Él fue aislado y está con psicólogo a modo de represalia por el club.

Debido a esto, Camila, la mujer que sufrió violencia de género, tuvo que prestar una declaración en sus historias de Instagram, para aclarar que ella no fue quién filtró los videos, tras ser cuestionada por diversas personas.

“Primero quiero aclarar que yo nunca publique los videos, no sabía que otras personas lo tenían, pensé que solamente los tenía yo (...) Nunca tuve la intención de mostrarlos, o de publicarlos, porque obviamente para mí también es vergonzoso y humillante”, señaló.

“No corresponde”

La conductora Karina Álvarez defendió a la víctima de violencia debido a estos cuestionamientos. “Lo más delicado de todo esto es que la persona afectada era su polola y ella fue cuestionada como la persona que pudo haber difundido este video”, afirmó.

“Ella, en las últimas horas, salió a aclarar esto y a decir que no es justo que, además, se le asigne este rol y tampoco es justo, como una víctima de agresión, se le ponga en entredicho. No corresponde que se le pidan explicaciones a ella sobre la filtración de las imágenes, las cuales son elocuentes”, continuó.

Karina fue enfática en este punto, y reiteró que “es súper importante que aquí el foco no se ponga en quién filtró los videos, porque no creo que sea esa la noticia. No creo que sea ese el foco de interés (...) Hay que denunciar estos casos, porque si no se hubieran conocido los registros, difícilmente se podría tratar una situación que requiere un tratamiento especial”.