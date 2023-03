Perla Ilich invitó a las personas a conocer más de su cultura tras subir una foto de su hija con maquillaje

La exchica reality Perla Ilich enterneció las redes sociales con una nueva postal de su pequeña hija Michelle, quien estaba con un vistoso atuendo azul, un peinado tomado y con su rostro maquillado. La exparticipante de “El Discípulo del Chef”, subió una explicación sobre su cultura, antes de que la criticaran por esta.

“Subí esta hermosa foto de mi pequeña Michelle contándoles un poco de mi cultura. Cuando nuestras niñas se quieren maquillar, no es un problema para mí o cualquier gitana”, partió Ilich

“Es parte de nuestra cultura”

“Nuestras fiestas son un poco más llamativas porque es parte de nuestra cultura. El uso de maquillaje no la daña, y sé también que hoy muchas de las niñas que no son gitanas, les gusta jugar a maquillarse, entonces, no debería ser un tema hoy”, continuó Perla.

“Los gitanos que se casan no son niños, son mayores de edad. Quizás sus caritas son de guaguas, pero saben la decisión que toman entonces seamos empáticos! Y no critiquemos lo que no conocemos, es diferente hacer preguntas y totalmente distinto criticar”, concluyó. Este último comentario se debe a que subió un video a sus historias de un matrimonio al cual asistió.