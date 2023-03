Sargento argentina lamenta que la respetan más en OnlyFans que en la comisaría

OnlyFans se encuentra en su mejor momento, y cada vez suma más internautas en su plataforma.

Por esa razón, se pueden encontrar una gran cantidad de historias de sus creadores de contenido.

Así, en las redes sociales hay anécdotas de modelos que se volvieron millonarias desde que ingresaron a la aplicación, las que cambiaron su trabajo por OnlyFans y las mujeres que encontraron un segundo emprendimiento en el portal.

Clara, la sargento que tiene OnlyFans

Una de las chicas que combina su empleo con la aplicación de contenido para adultos, es Clara.

La joven argentina mantiene su identidad y trabajo en secreto a sus suscriptores de la aplicación.

Identidad en secreto

De hecho, antes de conceder una entrevista al diario El Clarín, sólo su mejor amiga tenía conocimiento de que es sargento y modelo de OnlyFans.

Y es que la chica conoce que poner al descubierto su identidad podría desencadenar su despido de la corporación, por lo que decidió darse a conocer como Clara.

De hecho, desde hace dos años comparte contenido en la aplicación de origen británica. Ella sabe que si se enteran sus papás, no estarían de acuerdo, ya que “son un poco chapados a la antigua y prejuiciosos”.

Como sargento, ella debe trabajar de las 7:00 a las 19:00 horas, y si quiere embolsarse cerca de mil dólares tiene que cubrir horas.

“Me jode que no me reditúe, me jode estar arriesgando la vida por poca guita, me jode que las leyes no nos amparen. Parece que para los que integramos las fuerzas de seguridad, los derechos humanos no existen”, lamentó la modelo argentina.

La tratan mejor en OnlyFans

Algo que llamó la atención de sus seguidores es que reveló que recibe un mejor trato en OnlyFans que en la comisaria.

“Aunque la mayoría de mi sección son mujeres, gobierna el machismo. Lamento que en el trabajo, desgraciadamente, no puedo tocar ningún botón.

“Una se tiene que comer los atropellos o las faltas de respeto, porque cuando denuncias a tus superiores las minimizan, te ningunean y sigue todo igual”, dijo la joven.