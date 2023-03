“¿De qué lo voy a envidiar?”: Óscar Gangas fue por la yugular y desmitificó a Claudio Reyes punto por punto

Óscar Gangas, testigo estrella de la agresión cometida por Claudio Reyes hacia Jajá Calderón, respondió a los dichos del intérprete del personaje “Charly Badulaque”, quien lo trató de “chanta, mentiroso, envidioso y comunista”.

En el programa de Youtube, “El sentido del humor”, el comediante se defendió de las ofensas de su colega y fue punto por punto desmitificando los adjetivos que se le otorgaron.

Vamos punto por punto

Punto 1: “Chanta”

“Vamos por chanta, ¿qué es ser chanta, según nuestro coloquial idioma? Es una persona que está metido en una estafa o timo; Garay, Chang, Parived, Jadue esos para mí son chantas. Yo no he estafado y ni timado a nadie. Primero, descalificado el concepto ‘chanta’ que me adjudicaron”, partió el comediante.

Punto 2: “Mentiroso”

“Mentiroso, que es lo que estoy costando, es la verdad que yo vi. Lo conté tal cual, no le he puesto ni más, ni le he quitado. Eliminado”, sentenció.

Punto 3: “Envidioso”

“Envidioso, ¿de qué? Si he estado en Viña dos veces, hueón. Tengo la Gaviota de Plata y de Oro ganada en buena ley, y él no la tiene, ¿de qué lo voy a envidiar?”, preguntó.

Ahora la cosa se puso más personal, y Óscar Gangas hizo alusión al episodio del hijo de Reyes, quien criticó el actuar de su padre y señaló haber acertado al alejarse de él.

“Tengo tres hijos y los adoro. A los hijos hay que adorarlos, no que te adoren a ti. El cariño del hijo se gana, no se impone, no se impone por tradición histórica, ‘oye tú tienes que quererme porque soy tu padre’, que es lo que dijo el señor”, prosiguió Gangas.

Punto 4: “Comunista”

“No sé si alguien tiene algún testimonio donde yo haya dicho que soy comunista, ¿hay alguna declaración? Nada, jamás”, aclaró.

“Él no sabe la diferencia, porque yo me considero ácrata, anarquista. Creo que un Gobierno tiene poder sin poder político, ni religioso. Un país se puede manejar con moral, que es un principio de Mijaíl Bakunin”, sentenció Óscar.