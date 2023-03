“¡Deja de hostigarme, por favor!”: Karol Dance metió a Megan Fox al baile para intentar defenderse

El exchico Yingo, Karol Dance, nuevamente está en el centro de la polémica, esto después de que su expareja, Yadranka Tomic, destapará la olla y afirmó que Lucero la estaría buscando hasta el día de hoy, a pesar de estar ad portas de su boda.

La modelo contó que Karol le sigue viendo las historias y mandando mensajes, “me pide que por favor le prometa por mi sobrino ser discreta, que por favor que no se haga público, que tiene una vida tranquila, pero que necesita dosis de adrenalina y hacer locuras”, señaló.

Ella agregó que se lo mandó alrededor de ocho veces y que no le escribía por su cuenta oficial ya que no quería que su pareja se enterara.

“Qué yo le voy a aceptar una salida, estar piola, callada, más encima que se va a casar, me molestó mucho y más me molesta porque hace años atrás habló para que me despidieran de un trabajo y vuelve como si nada, ¿qué cree que soy una mina para el rato?”, sentenció.

Los primeros rumores de que existía una relación entre Tomic y Lucero salieron en 2018, cuando ella todavía era menor de edad y él tenía alrededor de 30 años.

La respuesta de Karol Dance

Karol Dance ha optado por el método de defensa de señalar que la historia de Yadranka es falsa, y que apuntando a lo fácil que es esparcir y crear “fake news”.

En su última historia, él intentó demostrar que no es complejo inventar una noticia falsa. Él reposteó la fotografía de Tomic, la cual mostraría los supuestos mensajes de Karol, con diversos textos para mandarle un mensaje.

“Deja de hostigarme, por favor! Brilla con luz propia”, sentenció.

Sin embargo, estos textos no estarían dirigidos a su expareja, sino que nada más y nada menos a Megan Fox, ya que él intentó ejemplificar lo fácil que sería fabricar una historia. Karol sacó un pantallazo a una supuesta visualización de la actriz en una historia de él, y replicó lo que hizo Yandranka, esta vez con Megan Fox.

“Qué personaje más triste, solo te dije que me gustó tu actuación en Transformers. Amig@ date cuenta”, escribió Karol hacia la actriz norteamericana, a modo de imitación de su expareja.

Sus intenciones quedaron claras con dos mensajes aclaratorios, con los cuales señaló: “Cualquiera puede hacer esto en la web con alguien que simplemente vea tus stories de sapo”.

“Megan Fox, ojalá esto no te traiga problemas”, terminó.