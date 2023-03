Doctora Cordero en picada en contra de periodista de “Mucho Gusto”: “No es una buena persona”

La diputada María Luisa Cordero no se las guarda nunca, y en su programa “Sentido común” de la radio El Coquistador, se fue en contra de dos periodistas del matinal “Mucho Gusto”, Roberto Saa y Paulina Allende-Salazar, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Cordero leyó una crítica de una auditora hacia Saa, debido a su supuesta postura política, y la Doctora agarró papa y continuó. “Sobrinito de la diputada Saa, la eterna diputada. A mí él me detesta, fue muy pesado cuando me invitaron a Mega ya elegida diputada”, contó.

“Me detesta, yo no lo noté altiro, la primera vez que hablé con él”, aseguró.

“Otra que me detesta”

Esto no quedó ahí, ya que la diputada aprovechó la ocasión de irse en contra de otra periodista del Mega, Paulina Allende-Salazar. “Y la otra izquierdista es la Allende-Salazar, otra que me detesta”, comentó.

“Se las de economista. A mí me da mucha risa esa faceta que tiene, porque dice puras superficialidades”, disparó. “A mí me tinca que no es una buena persona. Al ser izquierdista ya tiene muchos puntos en contra”, agregó.

Finalmente, la diputada Cordero lanzó un análisis sobre el gremio de periodistas, y aseguró que “no hay ningún periodista simpatizante de centro-derecha, por lo menos, son todos rogelios o se hacen los zurdos”.