Escándalo total en despacho de “Contigo en la Mañana”: concejala denunciada por agresiones en El Bosque dejó la grande

“Buenos días a mis vecinos, a mis hijos que están en la casa, saludoS hijos, la mamá está en la tele...”. Así partió el contacto de “Contigo en la Mañana” con la concejala de El Bosque Claudia Cancino (IND-PPD), quien enfrenta 13 querellas en su contra por maltratos y agresiones.

“Hemos visto batallas campales al interior del municipio, una horda de personas entran a la fuerza...”, parte diciéndole Monserrat Álvarez, con respecto a los videos en donde se ve a parte de su equipo agrediendo a otros funcionarios municipales.

La concejala la interrumpe: “disculpa, pero llamar a los vecinos y vecinas una horda...perdona, pero no te voy a permitir a que te refieras así, quiero que mantengas el respeto”.

Luego de segundos tensos en donde no se entendía nada de la conversación entre la autoridad municipal y la periodista en el estudio, la concejala dejó de contestar a las consultas del estudio y se puso a conversar con una vecina.

En ese momento “la Monse” ya molesta la increpa, a lo que Cancino le indica que “yo trabajo en la calle y viene una vecina a informarme una situación, a mí no me pagan por hablar en la tele, son ellos los que me dan para comer”.

“Esta no es su conferencia de prensa”, le manifiesta Monserrat.

Concejala de El Bosque en Contigo en la Mañana Captura CHV

“Y una periodista seria no...”, intenta decirle Cancino, pero los gritos de vecinos no dejan escuchar absolutamente nada.

Posteriormente, se acerca una abogada que dice llamarse Camila Jaque, quien acusa a la concejala de haber ido a su domicilio en una oportunidad, con otras mujeres “a armar un escándalo de proporciones”.

Tanto Cancino como la abogada comenzaron a discutir, la periodista Paulina Padilla quedó en el medio, y la misma concejala le intentó quitar el micrófono.

Llegaron vecinos a favor y en contra a manifestarse, lo que recrudeció el trabajo en terreno del equipo de Chilevisión, por lo cual se determinar no insistir en hablar con la concejala.

No obstante, luego la concejala se sentó con vecinos en una plaza a tomar desayuno, terminando con una puesta en escena bastante llamativa.