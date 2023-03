“Estoy estoy celebrando mi cuerpa”: Vesta Lugg luce osado look en Lollapalooza 2023

La cantante e influencer Vesta Lugg llegó a la primera jornada de Lollapalooza 2023 con un look muy en su onda, como ella sabe mostrar. De hecho, vistió un microshort de tiro bajo y brillantes, casi transparente; un top corto blanco y una chaqueta blanca bien canchera, con hartas tachas.

Según informó La Cuarta, la joven fue hasta el evento musical porque quiere ver a una de sus artistas favoritas, Billie Eilish, quien debuta con su primer concierto en el país.

También le comentó al medio mencionado que desea mucho ver a Rosalía, quien se presentará durante la segunda jornada, porque cuando la española vino a Chile el año pasado, no la pudo ver debido a que no estaba en el país y tuvo que perder sus entradas.

Con respecto a su particular nuevo look tan atrevido como el que usó en la Gala del último Festival de Viña aseguró que: “Estoy en una etapa en la que estoy levantando 210 kilos, me siento fuerte, me siento poderosa, y entre más poderosa me siento más quiero mostrar mis músculos, porque estoy estoy celebrando mi cuerpa”.

Tampoco se achicó sobre la posibilidad de tener su propio show en el festival: “estoy decretando aquí, en exclusiva con La Cuarta, que voy a estar cantando en Lollapalooza con mi disco en mano, eso quiero”, cerró.