La tía Helhue ya está de luto por el fin del verano: “No quiero ni pensarlo hueones”

Una de las abogadas más queridas de Chile, Helhue Sukni, ya está de luto por el verano. Su último video apodado “Video del sol”

“Estoy disfrutando los últimos días del verano. Miren, ya está oscuro, y ¿qué hora es? Las 20:35, qué lata más grande”, empezó la abogada. Ella lamentó el inminente cambio de hora.

“Ay qué atroz, no quiero ni pensarlo hueones, a mí no me gusta el invierno. Yo no entiendo los hueones del sur, ¿cómo pueden vivir con lluvia? Yo me muero, odio la lluvia, hueones”, agregó.

La vuelta a la presencialidad

Sukni afirmó que ahora se va a demorar dos horas en salir de su casa, debido a todas las capas que tiene que colocarse para enfrentar el frío invernal. La tía Helhue estaba evidentemente afectada y bajoneada pensando en el viaje que se va a tener que hacer al Centro de Justicia.

Ella señaló que no solo está disfrutando los últimos días del verano, sino que del teletrabajo porque a partir del 31 de marzo, parten de manera presencial.

“Lo encuentro terrible porque imagínense tener que salir, y llegar aquí en la noche como lo hacía antes. Saben qué hueones, yo antes llegaba a las 11, 12 de la noche”, contó.