Gissella Gallardo se refirió sobre las presuntas infidelidades de Pinilla: “Él nunca me lo ha reconocido”

Gissella Gallardo se vio en la posición de hablar asuntos muy personales de entradita cuando fue recibida por Jean Philippe Cretton en “Podemos Hablar”. Él le preguntó sobre el quiebre con su expareja y papá de sus hijos, Mauricio Pinilla, y le consultó por los rumores de infidelidades que rodearon a ambos.

Ella negó rotundamente las especulaciones sobre una infidelidad de ella hacia Mauricio, sin embargo, el animador le preguntó por parte de él, lo que la puso en aprietos. “No puedo creer que con Mauricio a los 20 pensábamos en tener hijos, casarnos y formar una familia”, comenzó.

“Él nunca me lo ha reconocido”

“No justifiqué pero siempre dije que la carrera de futbolista era súper complicada, en el sentido de demasiada disciplina, demasiado todo. Las gallas se le tiraban encima conmigo al lado. Si pasó, si hubo o no hubo infidelidad, él nunca me lo ha reconocido, ‘sí la embarré’”, continuó Gallardo.

“Hubo episodios que han salido en pantalla que siempre he sido ‘la súper cornuda’, que siempre me han sido infiel, pero la gente no sabe que en esos momentos yo nunca estuve con Mauricio”, sentenció.

El animador le preguntó si era cierta la versión de Pinilla, en la cual afirmaba que en la última crisis no hubo terceros involucrados, lo que ella confirmó. “No, no, de hecho, nada. Y él de verdad estaba más casero que nunca. Mucha pega, cansado, quería llegar a la casa, estar con los niños, con nosotros”, aseguró Gissella.