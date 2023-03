Gonzalo Valenzuela reveló que habló con Copano sobre la talla que le hizo a Pailita: “Tienes que entender...”

Gonzalo Valenzuela fue uno de los invitados en el último capítulo de “Podemos Hablar”, en donde fue consultado por un rumor que estaba dando vuelta durante las noches del Festival de Viña del Mar.

Esto corresponde a que él habría calmado a Pailita después de una talla sobre la relación con su mamá realizada por Fabricio Copano durante su rutina. Jean Philippe Cretton le preguntó por la veracidad de esta especulación y el actor lo confirmó.

“Sí, yo hablé con él y le dije ‘olvídate, estás empezando y tienes que tener cuero de chancho porque vienen muchas más’”, reveló Valenzuela.

La charla con Copano

Sin embargo, hizo una reflexión sobre el humor y cómo este puede afectar a las personas. “Esto no quita que no tiene por qué no molestarle, además es un tema sensible, y después yo me enteré que Pailita estuvo bien jodido con el tema del piquito con su mamá y el bullying que hicieron”, señaló.

De igual forma, Gonzalo Valenzuela contó que habló con Copano a raíz de esta talla. “Le dije que ‘tienes que entender que sí se rieron 15 mil personas o mucho más, pero hay una persona a la que le haces daño, y le haces daño mañana, y después en los diarios pasado mañana y pasado mañana. Eso tienes que entenderlo y hacerte cargo’”, concluyó.