José Miguel Viñuela desclasificó doble estándar de un animador de televisión: “Me estaba haciendo pedazos al aire”

José Miguel Viñuela entregó una vivencia personal cuando estaban discutiendo si los chilenos somos chaqueteros en el programa “Tal Cual”. Esto habría tomado lugar después de su escándalo cuando le cortó el pelo a un camarógrafo de “Mucho Gusto”.

“Yo me acuerdo que cuando pasó lo de Mega, me llamó un conocidísimo animador de televisión que hoy está arriba de la pelota, él estaba en otro canal y me dice: ‘oye te estoy llamando, pa’ que me cuentes un poco de lo mal que lo estás pasando, encuentro increíble lo que te pasó, lo que te hizo el canal’”, partió.

“Este mismo hueón”

Viñuela señaló que decidió no decirle nada, y que dicho animador lo llamaba todos los días. “De repente, prendo la tele un día para ver qué iba a hablar, y me encuentro con que me estaba haciendo pedazos al aire y yo decía, ‘pero este mismo hueón me estaba mandando mensajes, diciéndome estoy contigo, te aliento’”, agregó.

“Después decía, ‘no, lo que este gallo hizo es un abuso y qué bien que el canal lo castigue’. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que te hacen, me impacté”, concluyó.