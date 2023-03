¿La historia de amor continúa?: Diego Sánchez le mandó cariños a Yamila Reyna en entrevista

Este año la historia de amor entre Yamila Reyna y Diego Sánchez vivió una gran crisis. A finales de enero, se filtraron conversaciones subidas de tono del futbolista con otras mujeres, las cuales tomaron lugar cuando él iniciaba una relación con la animadora.

Después de esto, todo indicaba que la relación habría terminado. Yamila Reyna parecía estar enfocada en el trabajo, y posteaba mensajes de fuerza en sus redes sociales. Todo esto, mientras el “Mono” Sánchez intentaba desesperadamente reconquistarla.

La reconciliación

En marzo, se abrió un nuevo capítulo. A principios de mes, se les vio a ambos en una boda de un matrimonio, donde fueron captados dándose un beso. Yamila terminó siendo criticada por aparentemente haber perdonado a su expareja.

“Cuántas mujeres han decidido dar otra oportunidad? ¿Cuántas simplemente han tenido un reencuentro con su ex?, ¿Cuántas tienen la vida perfecta?, ¿Cuántas saben como fueron o son las cosas en mi vida?;¿Cuántas conocen el proceso que estoy viviendo”, respondió Reyna a las críticas.

El futbolista jugándosela

El futbolista salió en su defensa señalando que “no se tomen atribuciones porque no saben realmente lo qué pasa entre Yamila y yo y tampoco tienen porqué saberlo. Le pido a toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo y no con Yamila, yo no tengo ningún problema en lidiar con gente de ese tipo”.

En el partido que libró Coquimbo Unido en contra de O’Higgins de Rancagua, en el cual salieron vencedores, Diego Sánchez aprovechó de mandarle saludos a Yamila Reyna cuando fue entrevistado por TNT Sports, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

“Un saludo a Yamila que la amo mucho también, espero que esté bien”, un escueto, pero sincero mensaje del jugador.