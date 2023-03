Naya Fácil alzó la voz por el pueblo: “Cada estupidez que hacen los diputados y todos esos hueones”

Era un domingo cualquiera en el que Naya Fácil estaba viendo las noticias, cuando se encontró con la noticia en “Meganoticias” que el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, propuso la idea de eliminar los billetes grandes para combatir el negocio ilegal, y priorizar el dinero digital.

“Cada estupidez que hacen los diputados y todos esos hueones”, partió tajante Naya. “Dicen que quieren eliminar los billetes grandes por los negocios ilícitos, por el tema de los narcos y todos los negocios que hay por debajo”, contextualizó.

“Hueón, preocúpense de las cag** de diputados desgraciados, todos esos viejos culiaos ganan caleta. Chiquillos, ganan como nueve millones y aparte, ellos tienen tarjetas para cargar bencina gratis, o sea, ellos no sacan de su bolsillo. Tienen un montón de beneficios esos viejos, hueón”, informó Naya a sus “facilines”.

Vale mencionar que esta no es una iniciativa en el Congreso, sino que esta solo fue una propuesta del expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

“Hueón, la media discriminación”

“Y quieren eliminar los billetes grandes por los narcos o negocios ilegales. Hueón, la media discriminación para la gente de la tercera edad que solo sabe ver billetes, no saben de (tarjetas de) débito, ellos muchas veces no entienden de aplicaciones”, continuó.

Además, señaló que esto es discriminatorio para las personas con discapacidad visual, “y también para la gente no videntes. Ellos no te van a decir: ‘ponme el monto’, la gente está tan mala que no hay en quién confiar”, señaló.

Finalmente, se acordó de los feriantes que generalmente solo reciben sencillo, “sacan cada tontera. Menos mal que todavía no se aprueba, y ojalá nunca”, sentenció Naya Fácil.