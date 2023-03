“¿Quién dijo que casarse embarazada era bacán?”: Vale Roth confesó que no todo fue de color de rosa en el casorio

Vale Roth se casó este sábado por el civil, viéndose esplendorosa con su traje blanco de dos piezas. Sin embargo, confesó que no todo fue color de rosa, ya que su embarazo le dificultó disfrutar a concho la celebración de su unión.

“¿Quién dijo que casarse embarazada era bacán?”, preguntó en una historia la exchica reality mientras estaba acostada con su traje de novia. “No puedo respirar y me está pateando, me patea, me patea, me patea”, señaló abrumada.

Acidez y una mala noche

“Ya, pero no importa, por la iglesia va ser más relajado. Creo que ahora al séptimo mes, no sé si… antes era acá la presión (debajo de su panza) y ahora estoy sintiendo mucha presión ahora arriba. Entonces, cuando hablo mucho con todos, me empiezo a cansar”, confesó Roth, quien terminó subiendo a la pieza para relajarse.

Lamentablemente, esto no paró ahí porque Valentina pasó mala noche por la acidez y estuvo despierta hasta altas horas de la madrugada debido a que no podía dormir. “Despertarme unas cuatro veces para ir al baño y tomar Gaviscon (llevo como cuatro en la noche) y eso que recién son las 4:30″, escribió.

“Papá Miguel duerme y yo con una acidez de la pu** madre”, señaló Valentina desde el baño con cara de cansancio. Finalmente, publicó una foto de su esposo durmiendo junto a su gato y escribió “quién como ellos”.

Historias de Vale Roth Fuente: Instagram

