“¿Copito eres tú?”: Lo llevó a la “perruquería” en Iquique y cuando llegó a su casa se percató que era otro

Una confusa y dramática situación vivió una familia en Iquique con su mascota, luego de enviarla a una peluquería canina de la zona. Fue en su cuenta de Tiktok, que una joven entregó detalles acerca del hecho en el que le habían cambiado a su perro tras ir a buscarlo al respectivo local.

Todo ocurrió cuando “Copito” fue llevado a la peluquería para cortar su pelaje, como es costumbre. Sin embargo, al momento de llegar a su casa, la familia notó algo extraño en su comportamiento.

El can se notaba nervioso y permanecía en las esquinas. Además, orinó una silla, algo que resultó ser completamente extraño para la familia.

“Con mi mamá mandamos a mi perro a la peluquería y yo recibo a otro”, dijo la joven en el video, que superó las 300 mil reproducciones y que más tarde fue borrado de la red social.

Lo increíble vino después, cuando la dueña del can se dio cuenta que “No es Copito. Me cambiaron al perro ja,ja. ¿Quién es ese perro?”, se preguntaba la dueña del can.

Más tarde, comentó que se pusieron en contacto con la peluquería canina para ver si aún tenían a “Copito” y en la conversación que mantuvieron por chat, se ve una foto de la mascota en el local esperando por sus dueños.

Finalmente, la autora del video mostró el momento en que regresó al lugar para ir a buscar a su mascota y devolver al perro que le habían entregado.

“Copito, este si eres tú”, consignó la joven al recuperar a su perRito, quien lucía un atractivo corte de su pelaje.

