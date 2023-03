Rocío Toscano entrega valiente testimonio: sufre depresión y destaca el valor de la psicoterapia

Rocío Toscano suele compartir momentos de su vida íntima en redes sociales, pero en esta ocasión entregó un valiente testimonio y lo comentó con sus fans: se ecuentra en un estado depresivo y sufre mucha ansiedad, información que hizo pública a través de una historia de su Instagram.

Por este motivo, explica la actriz de “Verdades Ocultas”, ha estado ausente mucho tiempo de la mencionada red social. “Me siento demasiado feliz, no he contado pero he desaparecido mucho en Instagram porque estuve con una depre muy fuerte y sufro mucha ansiedad”, inició sus palabras.

No obstante, asegura que, desde que reinició sesiones de psicoterapia, ha dado grandes avances en este proceso y el ánimo ha mejorado mucho.

“Últimamente y con ayuda de mi psicoterapeuta (que la abandoné justo cuando estaba entrando en el hoyo) he podido asomar la cabeza a un mundo lleno de posibilidades”, añadió a su reflexión.

“Haber retomado terapia ha sido un nanai al alma”, expresó Rocío.

Asimismo, compartió algunos tips para enfrentar esta situación de salud mental. “Primer día de cambios de hábito: 6 am 1 minuto ducha fría (el agua fría hace el mismo efecto de 3 cafés en la mañana). Yoga. Desayuno y tecito detox. Al work”, comentó la intérprete desde el sur del país.

Revisa la historia