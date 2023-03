“ A mi no me hagan pelear por faldas”: Marcianeke lanza polémica indirecta en sus redes sociales

Luego de su exitosa aparición en Lollapalooza 2023, Matías Muñoz, más conocido popularmente como Marcianeke, vuelve a llamar la atención de los cibernautas tras compartir un particular mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante urbano lanzó una polémica indirecta haciendo alusión a problemas amorosos: “A mi no me hagan pelear por faldas”, sostuvo de entrada.

“Soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende”, explicó.

En la misma línea, aseguró que este mensaje “no es nada personal” y que “no piensen mal porque sólo estoy aclarando”.

Finalmente, afirma que sus fanáticos “saben lo tranquilo que soy” y que no le gusta ser parte de las polémicas del mundo de la farándula.

Cabe recordar que el artista fue visto en todos los eventos muy cariñoso junto a Ignacia Michelson, con quien hace algún tiempo mantiene una relación.