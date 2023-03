El furioso descargo de Neme tras los argumentos de diputados contra el autopréstamo: “Estamos con una pandemia de caradepalismo”

Un directo y furioso descargo realizó el periodista José Antonio Neme después de escuchar los argumentos de dos diputados que se opusieron al autopréstamo y cualquier tipo de retiro de los fondos de pensiones.

Por una parte, el parlamentario Miguel Mellado de Renovación Nacional, sostuvo que “este tema ya está cerrado hace rato. Ya no hay que meterle la mano a los ahorros, es el gobierno el que debe colocar (dinero). Estamos en contra del autopréstamo”.

Por otro lado, el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana añadió que “el gobierno tiene un enredo enorme con sus diputados oficialistas, pero nosotros vamos a votar en contra. Al largo plazo, esto dañaría a los trabajadores y trabajadoras”.

Neme, quien presenta el matinal de televisión “Mucho Gusto”, no pudo contener su ira ante tales afirmaciones y afirmó: “Miren, estamos con una pandemia en el país, del caradepalismo agudo. Vamos a tener que vacunarnos todos contra el caradepalismo. Yo me imagino que ambos parlamentarios votaron en contra de la reforma tributaria, entonces si están tan preocupados por la clase media, debieron haberse abierto a discutir la reforma para mejorar algunos aspectos para lo cual hoy no hay cajas”.

Neme José Antonio Neme encaró a los parlamentarios. Captura de "Mucho Gusto"

Tras ser preguntados por una reportera sobre el uso de su primer retiro, ambos diputados confirmaron que habían retirado fondos, pero insistieron en que las circunstancias actuales son diferentes. Neme calificó esta respuesta como “doble estándar”, señalando que los políticos parecen estar dispuestos a hacer uso de los fondos de las AFP para su beneficio personal, pero no quieren que el resto de la población tenga el mismo derecho.

“Y segundo, me gustaría saber si ambos hicieron uso de su primer retiro. Porque con sueldos millonarios, uno diría que si estaban tan preocupados de la inflación y tan mala política pública que era, me parecería poco moral que hayan hecho el primer retiro”, agregó Neme.

Ambos parlamentarios confirmaron que sí hicieron uso del primer retiro, aunque insistieron en que las circunstancias actuales son diferentes.

El periodista ha pedido a los ciudadanos que “se vacunen” contra el “caradepalismo” e instó a los políticos a ser más coherentes y honestos con sus acciones. También reiteró la necesidad de que se permita el autopréstamo y el retiro de los fondos de pensiones, especialmente en tiempos de crisis como los que estamos viviendo debido a la pandemia.