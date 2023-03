“Esa vieja es una cara de ra...”: Paty Maldonado sin filtro contra diputada Lorena Pizarro

La opinóloga Patricia Maldonado arremetió sin filtro contra la diputada comunista Lorena Pizarro tras protagonizar un reciente cruce con Johannes Kaiser.

Esto luego de que se viralizara un momento en redes sociales y que le generó gran satisfacción a la ex panelista de Mucho Gusto.

“Me dio tanto gusto que le sacara la cresta a esa vieja, porque esa vieja es una cara de ra...”, disparó Paty, luego de repasar el video en Las Indomables.

El diputado Johannes Kaiser a la diputada comunista Lorena Pizarro.



*"Haciéndose los sorprendidos? Eso se sabía de larga data y si no fuese porque los republicanos denunciamos y oficiamos sobre esta situación, continuaría el ocultamiento de los restos"* pic.twitter.com/skm5ByRmi9 — APRA ARAUCANíA (@aprachile) March 16, 2023

“Así como ella se pone de ejemplo, yo también me pongo de ejemplo. ‘No, es que a mí me persiguieron en la época de Pinochet’... ¿Y a mí no, conch...?”, aseguró la Maldo.

Después de eso, Paty reconoció que “me encantó que Johannes le sacara la cresta, porque la humilló y la dejó sin argumentos por su ignorancia”.

“Si esa mujer no hablara las 24 horas de Pinochet jamás llegaría a ocupar el cargo que tiene, estaría lavando calzoncillos en la casa”, finalizó la dueña de Las indomables, que pronto presentará un espectáculo junto a Daniela Aránguiz.

