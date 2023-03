Gloria Benavides tras la muerte de Ravani: “Siento que en la TV le cerraron las puertas”

Gloria Benavides se enteró de la muerte de Eduardo Ravani, su colega y amigo, esta mañana. Como a todos sus compañeros de elenco del recordado Jappening con já los tomó por sorpresa.

La artista nacional fue contacada por The Clinic, medio donde realizó potentes declaraciones: “Ahora todo el mundo, los canales, quieren saber de él, pero no le quisieron dar trabajo. Era un hombre con muchísimo conocimiento que hizo clases porque no pudo conseguir trabajo. Es doloroso pensar que alguien tan talentoso no tuvo cupo en la TV de hoy”, dijo de entrada.

“Siento que en la televisión le cerraron las puertas siendo que él tenía mucho que dar”, a gregó la actriz, que sabe perfecto que el último trabajo en televisión como actor de Ravani fue en el 2009, para un capítulo de Teatro en Chilevisión llamado La Oficina 2.0, donde volvió a interpretar a Willy Zañartu.

Cuando Gloria recibió el mensaje de la hija de Eduardo Ravani contándole sobre la muerte de su amigo, había llegado hace poco de Concepción de un show de su obra de teatro Viejas de Mierda. Con ese cansancio encima, dijo que “la noticia me dejó en el suelo, no he querido hablar con nadie”.

