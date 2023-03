“Hay una posibilidad”: Laura Prieto y sus ganas de estar en el regreso de “Me Late”

Hace 5 meses que el programa Me Late se terminó cuando lo sacaron de pantalla. Desde ahí que hay anuncios de que volverá y junto a ellos ahora Laura Prieto, dice que no descarta volver a formar parte del espacio farandulero.

Fue en TiempoX donde reveló que podría estar presente junto a Daniel Fuenzalida y los periodistas Sergio Rojas y Luis Sandoval: “Hay una posibilidad. Tendría que hablar con Daniel, somos bastante cercanos, hemos tenido buenas conversaciones y podríamos hablar de algo que se venga”, aseguró

Pese a que no ha sido confirmada en el regreso de Me Late, Laura Prieto desea que “Ojalá vuelva, esté o no esté, porque es un programa que acompaña y entretiene a mucha gente. He aprendido a solo guiarme por lo que me diga Daniel y todavía no ha dicho nada concreto”.

Recordemos que apenas supo que el programa salía abruptamente de pantalla, quedando tanto ella como todos sus compañeros cesantes, Laura, que alcanzó a estar tan solo dos meses en pantalla aseguró haber quedado en total shock.

“Fue decisión de la plana ejecutiva de TV+ de un día para otro, no tenemos una explicación muy certera. Se tomó, se le informó a Daniel y nada, estamos desde Daniel hasta los editores, productores, estamos en shock (…) es una situación injusta, triste”, dijo en aquel entonces a Radio ADN.

“El equipo estaba haciendo bien las cosas, estábamos poniendo lo mejor de sí, éramos uno de los programas líderes del canal. De verdad que es tragicómico y no lo puedo entender”, expresó.

Según han informado, Me Late podría volver a través de las pantallas de La Red, en una fecha aún por definir, noticia que adelantó el mismísimo Daniel Fuenzalida confirmando que junto a él estarán sus fieles espadachines, Luis Sandoval y Sergio Rojas, siendo este último el que adelantó que se encuentra en la búsqueda de una figura femenina para sumar al panel.