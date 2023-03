“¡No podemos normalizar esto!”: Gonzalo Ramírez lanzó dura crítica tras suspensión de clases por narco funeral

Un fuerte descargo hizo Gonzalo Ramírez en Meganoticias, luego de que el mismo informara sobre la suspensión de clases en más de 15 colegios en Playa Ancha, región de Valparaíso, producto de un narco funeral, tras la muerte del “Ñaju”, delincuente que fue asesinado frente a uno de los mismos establecimientos.

Algunos vecinos ya informaron por redes sociales sobre la existencia de calles cortadas y balaceras por el narco funeral. De hecho, ya se han reportado lanzamiento de fuegos artificiales en las cercanías a la sede donde se realiza el velorio.

En ese contexto, y durante la entrega de la información en el noticiero, Ramírez quiso alzar la voz tras las declaraciones del ministro de Educación, Víctor Orellana.

“Desde la perspectiva de la seguridad, el ministro tiene toda la razón, es bueno que se evite cualquier tipo de riesgo para los niños. Pero perdóneme, yo nunca había escuchado esto en este país de 10 colegios con clases suspendidas, cuatro con flexibilidad horario por un narco funeral, ¿de qué estamos hablando?”, dijo molesto, tal como consignó Página 7.

“No podemos normalizar esto. O sea, la criminalidad no puede llegar al punto de afectar a este nivel en esta dimensión a un pueblo”, agregó.

“Playa Ancha es una zona gigante, y son una decena de colegios que tienen que esconderse porque hay un funeral. Creo que estamos mal, y de pronto me da la sensación que las cosas se analizan como si fueran normales. Esto no es normal, yo no recuerdo nada parecido”, insistió.

Por último, Gonzalo Ramírez aseguró que espera saber “qué dice el Gobierno central al respecto, a ver si se van a tomar medidas adicionales para que esto no se empiece a repetir”.

