Pamela Jiles es troleada en redes por compartir meme contra Municipalidad de Maipú

La diputada Pamela Jiles se convirtió en motivo de burlas en redes sociales, luego de compartir en su cuenta Twitter una fotografía que supuestamente era una campaña de la Municipalidad de Maipú. Imagen donde se ve a una joven, redactando en un antiguo computador, con la leyenda “así me veo pagando el Permiso de Circulación en Maipú 100% online”.

Debido a esto, la parlamentaria tuiteó la imagen y emplazó al edil a dar explicaciones, escribiendo “Por favor, alcalde @TomasVodanovic puede confirmar q éste es un contenido de @Muni_Maipu?”.

Por supuesto, la supuesta imagen de la cuenta de Instagram del municipio correspondía a una humorada que hizo caer a Jiles en su propia trampa, puesto que el post corresponde a un meme de la cantante Kali Uchis, famosa por su canción “Telepatía”.

Debido a esto, los usuarios no dejaron pasar el fail de la diputada e incluso la criticaron de no solicitar la información por los medios oficiales, por lo cual interpretaron su emplazamiento como una manera de querer figurar y debido a eso, el tiro le salió por la culata.

Critican a Pamela Jiles

“Independiente de los memes.... Usted tiene mecanismos legales y formales para solicitar información, cuales es el afán de hacerlo por twitter.”, “Me demore dos minutos en ir al instagram de la municipalidad y constatar que la imagen no esta. Pero lo que importa es instalar la duda”, “Sra Pamela, usted tiene síntomas de no estar bien psicológicamente. Podríamos elugrubrar muchas razones de vida,pero lo más importante es que tome consciencia y busque ayuda”, “Disculpe estimada Pamela, quién le manda este tipo de contenido para q lo difunda? Yo creo q debe evaluar su círculo, parece q busca q haga el ridículo constantemente jajajajjqjqjq”, fueron parte de los mensajes que le escribieron de vuelta.

“Mucha junta con de la carrera, pero bueno, que más se le puede pedir si vive copiando y pegando proyectos y cambiando el nombre de la portada”, sentenciaron.