Pamela Leiva utiliza la máquina que rejuvenece rostro sin agujas: “Son pequeñas corrientes en el rostro, pero te producen cosquillas”

Pamela Leiva comenzó a utilizar un nuevo método para mejorar su piel llamado por algunos médicos estadounidenses como la máquina EMFACE, conocido por ser un sustituyente del bótox y reducir las arrugas sin uso de agujas o ácidos directos y tampoco produce dolores ni moretones.

El doctor especialista estética de la Clínica HighCare, Joaquín Navarro, quien está atendiendo a la humorista explicó que: “La máquina trabaja con dos tecnologías, la primera que está patentada de República Checa que se llama Hifes, que es un sistema de contracción muscular, o sea activa la musculatura facial. Esta máquina trata la frente y la parte de las mejillas para hacer una elevación y aumentar el tono muscular facial y eso permite que haga un lifting”.

Cada sesión dura aproximadamente 20 minutos y tiene resultados instantáneo. Además, el procedimiento cuenta con un sistema de radiofrecuencia- patentado y único- que por medio de electrodos logran activar el colágeno y contraer la piel.

“Es la única máquina que trata la musculatura facial, antes lo hacíamos con toxina botulínica, pero es diferente porque el tercio medio nunca se trata con eso. Se recomiendan cuatro sesiones para ver buenos resultados. La EMFACE, efectivamente, sustituye al bótox en la parte de la frente, pues disminuye las arrugas de la zona y hace un lifting en la parte de las cejas”, explicó el doctor a Página7.

Pamelita es la primera

La exitosa comediante es la primera chilena en someterse a este procedimiento en nuestro país, en el cual se realizó la primera sesión de un total de cuatro, con el objetivo de estimular sus músculos faciales.

“Me encantó, siento que se me subieron los pómulos de inmediato. Son pequeñas corrientes que se sienten en el rostro, pero que te producen cosquillas”, relató.

“No duele absolutamente nada, hasta me daba risa cuando subían la frecuencia hasta que me acostumbré”, aseguró a través de sus redes sociales.